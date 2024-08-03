Новым коммерческим директором «Спартака» станет Вячеслав Соловьев

Как стало известно СЭ, новым коммерческим директором московского «Спартака» станет Вячеслав Соловьев. Специалист займет должность, которая стала вакантной после ухода в конце июля Рустама Махмутова.

«Спартак» в нынешнем сезоне РПЛ провел два матча — команда Деяна Станковича уступила «Оренбургу» (0:2) и победила «Химки» (3:1). В первом туре группового этапа FONBET Кубка России красно-белые переиграли «Динамо» (3:0).