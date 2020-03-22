Новосельцев и Кейру опубликовали совместные фото. Что это значит?

Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Кейру в Instargram написала ностальгический пост, в котором вспомнила совместную жизнь футболистом Иваном Новосельцевым. К тексту она приложила совместное фото.

— Чтобы перейти из статуса действующей профессиональной спортсменки в статус жены, мы с мужем очень много обсуждали как это будет выглядеть, все плюсы и минусы для каждого из нас и, конечно же, как мы видим нашу семью. Мы решили, что так как карьера Вани только началась, а у меня она насчитывала около 10 лет в большом спорте, мы приняли решение, что мужчина возьмет эту часть жизни на себя, а я, со своим опытом, буду ,таким негласным, личным менеджером, которая будет помогать ему в построении успешной карьеры. Так в нашей семье появился термин «наша карьера». Не Ивана, не Катерины, а наша! Так я доверила любимому мужчине и мужу свою жизнь.

В наших планах было создание большой семьи. И мы старались работать над тем, чтобы наши будущие дети были обеспечены финансово и мы смогли бы дать им хорошее образование и обеспечить всем необходимым. Об этом я всегда говорила с мужем и мне казалось, что он полностью меня в этом поддерживает. Мы ничего не скрывали друг от друга. Все, что приходило, уходило, покупалось, терялось, думалось мы обсуждали друг с другом. Я была уверена ,что мы продолжаем жить так, как договорились на самом «берегу», прежде чем поплыть на корабле под названием «семья».

Но в один прекрасный день все мечты о счастливой семье разрушились на мельчайшие кусочки.

Новосельцев, видимо, прочел этот пост. Через сутки он отреагировал у себя в Instagram совместными фото и цитатой из притчи царя Соломона:

— Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов; уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка; она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей.

В 2019-м выяснилось, что Кейру беременна, а ее супруг ушел из семьи. В апреле экс-баскетболистка обвинила Новосельцева в том, что футболист долго не выходил с ней на связь (Екатерина в этот момент была в положении) и параллельно переписал общую недвижимость на свою мать. После этого между бывшими возлюбленными начались судебные разбирательства.

Кейру пожаловалась, что служители Фемиды назначили ей алименты в размере 20 тысяч рублей, и это при том, что зарплата Новосельцева составляет 7 миллионов. Остается еще шанс, что Кейру будет получать 1/4 дохода мужа на ребенка (это примерно 1,5 миллиона рублей), однако футболист серьезно настроен доказать, что малыш не от него.