Новиков: «Удивлюсь, если Гончаренко уйдет из ЦСКА. Это может только навредить команде»

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что ЦСКА не нужно увольнять Виктора Гончаренко.

«Гончаренко должен продолжать работу с ЦСКА, у него весьма слаженная команда. Есть ощущение, что у специалиста нет единства в тренерском штабе, я не уверен, что там все хорошо. Надо также учитывать, что у армейцев одна из самых молодых команд в нашем чемпионате, а молодым не свойственна стабильность. Буду удивлен, если Гончаренко уйдет из ЦСКА. Такое может пойти только на вред команде», — приводит «Матч ТВ» слова Новикова.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ-2020/21 после 19 туров, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 очка. Ранее сообщалось, что Виктор Гончаренко может покинуть команду после завершения осенней части сезона.