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Новиков: «Удивлюсь, если Гончаренко уйдет из ЦСКА. Это может только навредить команде»

12:25
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Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что ЦСКА не нужно увольнять Виктора Гончаренко.

«Гончаренко должен продолжать работу с ЦСКА, у него весьма слаженная команда. Есть ощущение, что у специалиста нет единства в тренерском штабе, я не уверен, что там все хорошо. Надо также учитывать, что у армейцев одна из самых молодых команд в нашем чемпионате, а молодым не свойственна стабильность. Буду удивлен, если Гончаренко уйдет из ЦСКА. Такое может пойти только на вред команде», — приводит «Матч ТВ» слова Новикова.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ-2020/21 после 19 туров, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 очка. Ранее сообщалось, что Виктор Гончаренко может покинуть команду после завершения осенней части сезона.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1288472_Kirill_Novikov_Budu_udivlen_jesli_Gancharenko_ujdet_iz_CSKA_Takoje_mozhet_pojti_tolko_na_vred_komande

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