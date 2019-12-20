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Новиков поблагодарил фанатов за поддержку после продления контракта с «Динамо»

17:36
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков опубликовал в своем Instagram новую фотографию. В пятницу, 20 декабря, москвичи продлили контракт с 38-летним специалистом до лета 2021 года.

«Контракт подписан с «Динамо». Спасибо за поддержку, это очень важно», — подписал фото Новиков.

«Динамо» с 24 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.

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