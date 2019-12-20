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Новиков продлил контракт с «Динамо» до 2021 года

09:38
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков продлил контракт с клубом, сообщает официальный Twitter.

Соглашение рассчитано до лета 2021 года. Помощники Новикова Виталий Гришин и Дмитрий Изотов также продлили свои соглашения, Юрий Бавыкин сделает это позднее.

В скором времени тренерский штаб пополнится еще одним тренером и специалистом по физической подготовке.

38-летний специалист стал и.о. главного тренера 5 октября после увольнения Дмитрия Хохлова. 8 ноября Новиков утвержден главным тренером.

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