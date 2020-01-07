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Новиков — о трансфере Скопинцева: «Благодарен руководству за то, что теперь Дмитрий в «Динамо»

13:05
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал подписание контракта с Дмитрием Скопинцевым. 22-летний защитник стал первым приобретением московского клуба в текущее трансферное окно.

— Очень рад, что этот трансфер состоялся, — приводит пресс-служба клуба слова Новикова. — Для нас это однозначно усиление. Дима — футболист, который качественно играет сразу на нескольких позициях, с перспективой роста, плюс он наш, российский игрок. Благодарен руководству за то, что теперь Скопинцев в «Динамо».

Знаю его ещё с тех времен, когда Диме было 13 лет. Это умный футболист, который быстро принимает решения в различных игровых ситуациях, обладает хорошей скоростью, здорово видит поле. К тому же он боец, который всегда будет биться до конца. Важно и то, что Скопинцев постоянно стремится быть лучшим во всем, у него хорошие лидерские задатки. К нам перешел отличный молодой футболист, за плечами которого уже серьезный игровой опыт.

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=14973

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