Ренан: «Папа пытался научить меня читать рэп»

Новичок «Зенита», защитник Роберт Ренан в интервью «СЭ» рассказал, как его отец учил его читать рэп.

— У твоего папы интересная биография — в мире рэпа он Preto Beto. Он давно читает? Как он стал рэпером?

— Его карьерная история чем-то напоминает мою. Как и я, отец рос в криминальном районе, у него было много друзей, но однажды один из них погиб в перестрелке между бандами. Рэп, как известно, всегда был музыкой для ребят с бедных кварталов, и папе он помог заглушить горечь утраты. Со временем увлечение переросло во что-то близкое к профессиональному. Но музыка всегда оставалась хобби, денег она приносила немного. Концерты были, но, скорее, для души.

— У него есть трек, который он посвятил тебе?

— Года четыре назад он написал песню, которая называется Do Terr?o Pro Mundo (в примерном переводе на русский — «от низов к всемирной славе»).

— Ты и сам обожаешь рэп. Когда-нибудь пробовал читать?

— Никогда не чувствовал в себе способности. Хотя, когда я был маленьким, папа пытался научить меня, подтолкнуть к этому делу, но быстро стало понятно, что у меня гораздо лучше получается играть в футбол.

Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианс» в январе 2023 года.