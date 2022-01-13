В «Химках» прокомментировали возможный трансфер Кокорина

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в подмосковный клуб. По его словам, это абсолютно нереально.

«Мы даже не общались с игроком. Эти разговоры не больше чем просто шутка. Трансфер Кокорина в «Химки» за гранью реальности. В начале трансферного окна мы думали о том, чтобы сделать предложение Александру, но потом решили отказаться от этого».

В текущем сезоне 30-летний Кокорин провел 6 матчей за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями.