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Сегодня, 13:55

В «Химках» прокомментировали возможный трансфер Кокорина

Владислав Флегонтов
,  
Антон Иванов
Александр Кокорин.
Фото Instagram

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в подмосковный клуб. По его словам, это абсолютно нереально.

«Мы даже не общались с игроком. Эти разговоры не больше чем просто шутка. Трансфер Кокорина в «Химки» за гранью реальности. В начале трансферного окна мы думали о том, чтобы сделать предложение Александру, но потом решили отказаться от этого».

В текущем сезоне 30-летний Кокорин провел 6 матчей за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями.

Александр Кокорин
ФК Фиорентина
ФК Химки
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