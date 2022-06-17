Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:11

Кротов поделился эмоциями после перехода в «Нижний Новгород»

Читать «СЭ» в

Новичок «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов прокомментировал свой переход клуб. Контракт нападающего рассчитан на два года.

«Семь лет я провел в «Уфе». Это был значимый этап в моей карьере, но жизнь продолжается, надо идти вперед. Нижний Новгород — очень красивый город. Здесь есть отличный стадион, база — созданы все условия для того, чтобы играть в футбол и побеждать. Здесь крепкая команда, сохранившая прописку в РПЛ. С детства знаю Игоря Горбунова, также хорошо знаком с Колей Калинским, Дмитрием Стоцким, Артуром Нигматуллиным. Ребята приняли меня в свой коллектив, спасибо им. Мне легко и комфортно, как будто я уже много лет играю в Нижнем», — цитирует Кротова пресс-служба «Нижнего Новгорода».

29-летний российский футболист в прошедшем сезоне выступал за «Уфу». В чемпионате России он сыграл в 25 матчах и отметился 4 результативными действиями.

Вячеслав Кротов
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Уфа
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 эффективных альтернатив приседаниям в домашних условиях
Дзюба уезжает в Турцию, Черышев — в Россию и первый трансфер Федотова в ЦСКА. Трансферы РПЛ, которые могут произойти в самое ближайшее время
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Игнатов назвал победу в БЕТСИТИ Кубке России пиком карьеры
Игнатов рассказал о планах Ваноли в «Спартаке» перед началом сезона
«Локомотив» принял решение не заявлять к следующему сезону ФНЛ-2 «Казанку»
Источник: «Динамо» подписало двухлетний контракт с Йокановичем
«Урал» арендовал полузащитника Коновалова у «Рубина»
Слуцкий о трансферах «Рубина»: «Все новички понимают, какие у нас условия и требования»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Урал» арендовал полузащитника Коновалова у «Рубина»

«Локомотив» принял решение не заявлять к следующему сезону ФНЛ-2 «Казанку»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости