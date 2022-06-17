Кротов поделился эмоциями после перехода в «Нижний Новгород»

Новичок «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов прокомментировал свой переход клуб. Контракт нападающего рассчитан на два года.

«Семь лет я провел в «Уфе». Это был значимый этап в моей карьере, но жизнь продолжается, надо идти вперед. Нижний Новгород — очень красивый город. Здесь есть отличный стадион, база — созданы все условия для того, чтобы играть в футбол и побеждать. Здесь крепкая команда, сохранившая прописку в РПЛ. С детства знаю Игоря Горбунова, также хорошо знаком с Колей Калинским, Дмитрием Стоцким, Артуром Нигматуллиным. Ребята приняли меня в свой коллектив, спасибо им. Мне легко и комфортно, как будто я уже много лет играю в Нижнем», — цитирует Кротова пресс-служба «Нижнего Новгорода».

29-летний российский футболист в прошедшем сезоне выступал за «Уфу». В чемпионате России он сыграл в 25 матчах и отметился 4 результативными действиями.