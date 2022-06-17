Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:06

«Урал» арендовал полузащитника Коновалова у «Рубина»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Урал» арендовал полузащитника Игоря Коновалова у «Рубина».

Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до окончания сезона-2022/23. Полузащитник будет выступать за клуб под 11 номером.

Прошлый сезон Коновалов провел в аренде в «Ахмате». За команду он забил три гола и сделал один ассист в 27 матчах.

Футболист ранее выступал за тульский «Арсенал» и «Кубань».

Источник: https://t.me/fc_uralEkb/2829
Игорь Коновалов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 эффективных альтернатив приседаниям в домашних условиях
Дзюба уезжает в Турцию, Черышев — в Россию и первый трансфер Федотова в ЦСКА. Трансферы РПЛ, которые могут произойти в самое ближайшее время
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Игнатов назвал победу в БЕТСИТИ Кубке России пиком карьеры
Игнатов рассказал о планах Ваноли в «Спартаке» перед началом сезона
«Локомотив» принял решение не заявлять к следующему сезону ФНЛ-2 «Казанку»
Источник: «Динамо» подписало двухлетний контракт с Йокановичем
Кротов поделился эмоциями после перехода в «Нижний Новгород»
Слуцкий о трансферах «Рубина»: «Все новички понимают, какие у нас условия и требования»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нижний Новгород» подписал контракт с нападающим Кротовым

Кротов поделился эмоциями после перехода в «Нижний Новгород»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости