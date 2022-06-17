«Урал» арендовал полузащитника Коновалова у «Рубина»

«Урал» арендовал полузащитника Игоря Коновалова у «Рубина».

Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до окончания сезона-2022/23. Полузащитник будет выступать за клуб под 11 номером.

Прошлый сезон Коновалов провел в аренде в «Ахмате». За команду он забил три гола и сделал один ассист в 27 матчах.

Футболист ранее выступал за тульский «Арсенал» и «Кубань».