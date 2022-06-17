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Источник: «Динамо» подписало двухлетний контракт с Йокановичем

«РБ Спорт»: «Динамо» подписало двухлетний контракт с Йокановичем
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Динамо» подписало двухлетний контракт с сербским специалистом Славишей Йокановичем, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, соглашение имеет опцию продления еще на год. В ближайшее время клуб сделает официальное заявление.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Динамо» договорилось о заключении контракта с Йокановичем и официально объявит об этом до конца текущей недели.

Ранее 53-летний специалист тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Маккаби» из Тель-Авива и другие команды.

Предыдущим тренером бело-голубых был Сандро Шварц, он работал с командой с октября 2020 года. Немец покинул московский клуб после завершения сезона-2021/22 и возглавил берлинскую «Герту».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dinamo-podpisalo-2-letnij-kontrakt-s-jokanovichem/
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
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 0 : 1
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 1 : 0
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Рубин – Уфа
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21.05 17:00
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21.05 17:00
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Матео Кассьерра

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П
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