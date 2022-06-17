Источник: «Динамо» подписало двухлетний контракт с Йокановичем

«Динамо» подписало двухлетний контракт с сербским специалистом Славишей Йокановичем, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, соглашение имеет опцию продления еще на год. В ближайшее время клуб сделает официальное заявление.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Динамо» договорилось о заключении контракта с Йокановичем и официально объявит об этом до конца текущей недели.

Ранее 53-летний специалист тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Маккаби» из Тель-Авива и другие команды.

Предыдущим тренером бело-голубых был Сандро Шварц, он работал с командой с октября 2020 года. Немец покинул московский клуб после завершения сезона-2021/22 и возглавил берлинскую «Герту».