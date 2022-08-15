Набиуллин: «Понял, что во мне нуждаются здесь, поэтому без раздумий приехал в «Нижний Новгород»
Новичок «Нижнего Новгорода» Эльмир Набиуллин прокомментировал переход в нижегородский клуб.
— Расскажите, как состоялся ваш переход в нижегородскую команду?
— Я пообщался с руководством и тренерским штабом «Нижнего Новгорода». Понял, что во мне нуждаются здесь, поэтому без раздумий приехал в Нижний.
— Вы уже не первый день вместе с командой. Поделитесь впечатлениями.
— Да, я уже участвую в тренировочном процессе с «Нижним Новгородом». Команда молодая, играющая. Все бьются друг за друга на футбольном поле. Здесь много знакомых мне ребят. Коллектив очень сплоченный, поэтому влиться в него было легко.
— А с городом уже успели познакомиться?
— Нижний чем-то похож на Казань, это же два города на Волге. Я ездил в центр, успел потренироваться с командой на стадионе «Нижний Новгород». Думаю, у меня еще будет время познакомиться с городом поближе. Сейчас вот найду квартиру и буду ждать свою семью, которая всегда со мной.
— К выходу на поле готовы?
— Да. Настрой отличный: надо побеждать! С нетерпением жду выхода на футбольное поле. Я уже очень соскучился по официальным матчам, — цитирует игрока пресс-служба клуба.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|5
|4
|1
|0
|14-3
|13
|
2
|Зенит
|5
|3
|2
|0
|11-2
|11
|
3
|Ростов
|5
|3
|2
|0
|10-7
|11
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|12-5
|10
|
5
|Сочи
|5
|3
|0
|2
|7-9
|9
|
6
|Динамо
|5
|2
|3
|0
|10-4
|9
|
7
|Краснодар
|5
|2
|2
|1
|9-7
|8
|
8
|Ахмат
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
9
|Химки
|5
|2
|1
|2
|8-6
|7
|
10
|Оренбург
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
11
|Кр. Советов
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
12
|Факел
|5
|0
|3
|2
|7-11
|3
|
13
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|4-12
|3
|
14
|Н. Новгород
|5
|0
|2
|3
|7-12
|2
|
15
|Торпедо
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|19.08
|19:00
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|20.08
|13:00
|
Урал – Н. Новгород
|- : -
|20.08
|15:00
|
Химки – Локомотив
|- : -
|20.08
|17:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|21.08
|15:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.08
|17:30
|
Зенит – Торпедо
|- : -
|21.08
|20:00
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|3
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|1
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|4
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|4
|1
|0