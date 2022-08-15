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15 августа, 16:05

Набиуллин: «Понял, что во мне нуждаются здесь, поэтому без раздумий приехал в «Нижний Новгород»

Иван Шитик
Корреспондент
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Новичок «Нижнего Новгорода» Эльмир Набиуллин прокомментировал переход в нижегородский клуб.

— Расскажите, как состоялся ваш переход в нижегородскую команду?

— Я пообщался с руководством и тренерским штабом «Нижнего Новгорода». Понял, что во мне нуждаются здесь, поэтому без раздумий приехал в Нижний.

— Вы уже не первый день вместе с командой. Поделитесь впечатлениями.

— Да, я уже участвую в тренировочном процессе с «Нижним Новгородом». Команда молодая, играющая. Все бьются друг за друга на футбольном поле. Здесь много знакомых мне ребят. Коллектив очень сплоченный, поэтому влиться в него было легко.

— А с городом уже успели познакомиться?

— Нижний чем-то похож на Казань, это же два города на Волге. Я ездил в центр, успел потренироваться с командой на стадионе «Нижний Новгород». Думаю, у меня еще будет время познакомиться с городом поближе. Сейчас вот найду квартиру и буду ждать свою семью, которая всегда со мной.

— К выходу на поле готовы?

— Да. Настрой отличный: надо побеждать! С нетерпением жду выхода на футбольное поле. Я уже очень соскучился по официальным матчам, — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Эльмир Набиуллин
ФК Нижний Новгород
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