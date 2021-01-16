Новичок «Локомотива» Пабло попрощался с «Бордо»

«Локомотив» и «Бордо» договорились о трансфере центрального защитника Пабло. Перед переходом в московский клуб бразилец записал специальное видеообращение, в котором попрощался с партнерами по команде и болельщиками «Бордо».

Ранее появлялась информация, что за трансфер Пабло «Локомотив» выплатит «Бордо» 2,5 миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.

Жирондинцы приобрели бразильца у «Понте Преты» в 2015 году за 2 миллиона евро. В этом сезоне он провел 13 матчей и забил один гол.