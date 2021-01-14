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Источник: Паблу перейдет из «Бордо» в «Локомотив»

22:21
Паблу. Фото RMC Sport.
Паблу. Фото RMC Sport.
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Защитник «Бордо» Паблу будет выступать за «Локомотив», сообщает RMC Sport.

По данным источника, представители игрока дорабатывают последние детали контракта. В пятницу он пройдет медобследование. Сумма трансфера составит 2,5 миллиона евро.

29-летний бразилец в текущем сезоне провел 13 матчей за «Бордо» и забил один мяч. Он выступает на позиции центрального защитника. Контракт игрока истекает 30 июня 2021 года.

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