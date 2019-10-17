Норманн признан лучшим игроком сентября в составе «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн признан лучшим футболистом команды в сентябре, сообщает официальный Twitter клуба.

Матиас Норманн с наградой «Ростсельмаш — лучший игрок сентября» в составе «Ростова» ?

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За норвежского полузащитника отдали свои голоса 35% болельщиков, принявших участие в голосовании. pic.twitter.com/qhklwAjIMz — Football Club Rostov (@rostovfc) October 17, 2019

Сообщается, что за норвежского полузащитника отдали свои голоса 35 процентов болельщиков, принявших участие в голосовании.

23-летний футболист в текущем сезоне провел 12 матчей за «Ростов» и забил один мяч при трех голевых передачах.

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