РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Норманн признан лучшим игроком сентября в составе «Ростова»

16:09
Теги:

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн признан лучшим футболистом команды в сентябре, сообщает официальный Twitter клуба.

Сообщается, что за норвежского полузащитника отдали свои голоса 35 процентов болельщиков, принявших участие в голосовании.

23-летний футболист в текущем сезоне провел 12 матчей за «Ростов» и забил один мяч при трех голевых передачах.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир