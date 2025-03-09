Нобель Арустамян занял 28-е место в рейтинге самых влиятельных людей российского футбола

Пятый год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. Полная версия появится на нашем сайте в полночь.

28-е место занял Нобель Арустамян.

Идейный вдохновитель «Коммент.Шоу» продолжает работать над многими проектами. В их числе, помимо собственного YouTube-канала, еще детская школа «Спарта», которой также управляют экс-директор «Чертаново» Николай Ларин и бывший глава судейского комитета Ашот Хачатурянц.

При этом Нобель не оставляет посредническую деятельность по трудоустройству российских футболистов в Европу — в частности, в 2024 году он работал над потенциальным отъездом Эдуарда Сперцяна.