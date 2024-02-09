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9 февраля, 10:00

Арустамян — о Дзюбе: «По многим моментам не согласен. Но он говорит то, что думает. Это важно!»

Нобель Арустамян рассказал об общении с Артемом Дзюбой
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об общении с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой.

— Дзюбу на участие в шоу «Ну, так нельзя, ***» уговаривали вы? Или Слуцкий?

— Дзюба — идея Леонида Викторовича. Они близкие друзья. Моей роли здесь вообще никакой. Слуцкий и Дзюба — шикарные ведущие! После завершения карьеры Артем легко станет шоуменом.

— Ему тоже полагался гонорар?

— Конечно!

— Что нового за последнее время вы поняли о Дзюбе?

— Что он человек слова.

— То есть?

— Еще когда Артем играл в Турции, я говорил: «Давай мы к тебе приедем, запишем интервью?» Он отвечал через своего агента: «Нет. Более-менее освоюсь — приезжай». Потом внезапно вернулся в Россию. Я снова обратился к его представителю Леониду Гольдману. Тот сказал: «Мы сейчас команду ищем, пока не время». Я уже потерял надежду, что беседа состоится.

Но Артем подписался с «Локомотивом» — и вскоре звонок от Гольдмана: «Артем про тебя помнит, слово сдержит. Раз обещал, даст интервью, как только окажется в Дубае с «Локомотивом». Вот это было суперпорядочно. И суперпрофессионально.

— Вы с Дзюбой были хорошо знакомы?

— Едва-едва.

— Ну и как вам разговор?

— Лично я с Артемом по многим моментам не согласен. Но он говорит то, что думает. Это важно! А второе — Дзюбе уверен в своем мировоззрении и позиции. Ее отстаивает. Тоже круто.

— Помните, как Тимур Журавель прокомментировал ваше интервью с Дзюбой?

— Ой! Как? Я пропустил!

— «Смесь инфантильности, импульсивности и чванства. До этого образ, хоть и противоречивый, был гораздо симпатичнее».

— Насчет импульсивности — согласен. Чванство — нет. А первое что?

— «Инфантильность».

— Мне кажется, инфантильность была у Дзюбы в молодые годы. Сейчас уже нет.

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Артем Дзюба
Нобель Арустамян
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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