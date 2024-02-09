Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об общении с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой.

— Дзюбу на участие в шоу «Ну, так нельзя, ***» уговаривали вы? Или Слуцкий?

— Дзюба — идея Леонида Викторовича. Они близкие друзья. Моей роли здесь вообще никакой. Слуцкий и Дзюба — шикарные ведущие! После завершения карьеры Артем легко станет шоуменом.

— Ему тоже полагался гонорар?

— Конечно!

— Что нового за последнее время вы поняли о Дзюбе?

— Что он человек слова.

— То есть?

— Еще когда Артем играл в Турции, я говорил: «Давай мы к тебе приедем, запишем интервью?» Он отвечал через своего агента: «Нет. Более-менее освоюсь — приезжай». Потом внезапно вернулся в Россию. Я снова обратился к его представителю Леониду Гольдману. Тот сказал: «Мы сейчас команду ищем, пока не время». Я уже потерял надежду, что беседа состоится.

Но Артем подписался с «Локомотивом» — и вскоре звонок от Гольдмана: «Артем про тебя помнит, слово сдержит. Раз обещал, даст интервью, как только окажется в Дубае с «Локомотивом». Вот это было суперпорядочно. И суперпрофессионально.

— Вы с Дзюбой были хорошо знакомы?

— Едва-едва.

— Ну и как вам разговор?

— Лично я с Артемом по многим моментам не согласен. Но он говорит то, что думает. Это важно! А второе — Дзюбе уверен в своем мировоззрении и позиции. Ее отстаивает. Тоже круто.

— Помните, как Тимур Журавель прокомментировал ваше интервью с Дзюбой?

— Ой! Как? Я пропустил!

— «Смесь инфантильности, импульсивности и чванства. До этого образ, хоть и противоречивый, был гораздо симпатичнее».

— Насчет импульсивности — согласен. Чванство — нет. А первое что?

— «Инфантильность».

— Мне кажется, инфантильность была у Дзюбы в молодые годы. Сейчас уже нет.