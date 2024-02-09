Арустамян — о Дзюбе: «По многим моментам не согласен. Но он говорит то, что думает. Это важно!»
Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об общении с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой.
— Дзюбу на участие в шоу «Ну, так нельзя, ***» уговаривали вы? Или Слуцкий?
— Дзюба — идея Леонида Викторовича. Они близкие друзья. Моей роли здесь вообще никакой. Слуцкий и Дзюба — шикарные ведущие! После завершения карьеры Артем легко станет шоуменом.
— Ему тоже полагался гонорар?
— Конечно!
— Что нового за последнее время вы поняли о Дзюбе?
— Что он человек слова.
— То есть?
— Еще когда Артем играл в Турции, я говорил: «Давай мы к тебе приедем, запишем интервью?» Он отвечал через своего агента: «Нет. Более-менее освоюсь — приезжай». Потом внезапно вернулся в Россию. Я снова обратился к его представителю Леониду Гольдману. Тот сказал: «Мы сейчас команду ищем, пока не время». Я уже потерял надежду, что беседа состоится.
Но Артем подписался с «Локомотивом» — и вскоре звонок от Гольдмана: «Артем про тебя помнит, слово сдержит. Раз обещал, даст интервью, как только окажется в Дубае с «Локомотивом». Вот это было суперпорядочно. И суперпрофессионально.
— Вы с Дзюбой были хорошо знакомы?
— Едва-едва.
— Ну и как вам разговор?
— Лично я с Артемом по многим моментам не согласен. Но он говорит то, что думает. Это важно! А второе — Дзюбе уверен в своем мировоззрении и позиции. Ее отстаивает. Тоже круто.
— Помните, как Тимур Журавель прокомментировал ваше интервью с Дзюбой?
— Ой! Как? Я пропустил!
— «Смесь инфантильности, импульсивности и чванства. До этого образ, хоть и противоречивый, был гораздо симпатичнее».
— Насчет импульсивности — согласен. Чванство — нет. А первое что?
— «Инфантильность».
— Мне кажется, инфантильность была у Дзюбы в молодые годы. Сейчас уже нет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5