Орлов: «Думал, команда Слуцкого окажет «Зениту» более серьезное сопротивление»

Комментатор Геннадий Орлов — о крупной победе «Зенита» в матче с китайской командой «Шанхай Шэньхуа» (6:0), которую тренирует Леонид Слуцкий.

«Полагал, что пятая команда китайского чемпионата окажет «Зениту» более серьезное сопротивление. Но мы увидели совершенно разный уровень готовности. Питерцы убаюкивают, это не очень хорошо (улыбается).

Вспоминаю турниры, в которых «Зенит» играл зимой последние пять лет, и там все было не так очевидно, как сейчас. Сегодня же складывается ощущение, что подопечные Семака хоть завтра готовы возобновить чемпионат. Понятно, что бразильцы хотят себя проявить, зарекомендовать. В то же время, надо признать, что спарринг-партнеры, конечно, не дотягивают до российского клуба. Все-таки эти встречи не слишком показательны.

У «Зенита», безусловно, выделяется средняя линия. Очень уж питерцы хороши в центре поля! Бразильцы попали в свою среду. Ровный газон и солнце, тепло. В России в марте будет не так. На «Газпром-Арене» есть крыша, а вот на других стадионах климатические условия в марте все же посуровее. Так что еще посмотрим, как южноамериканцы будут смотреться в РПЛ сразу после зимней паузы.

Бросается в глаза стремление «Зенита» все время играть в одно касание. Семак делает упор именно на быстрый выход в атаку», — заявил Орлов.

«Зенит» проведет следующий матч в пятницу, 9 февраля против катарского «Аль-Раяна».