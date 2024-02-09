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9 февраля, 10:30

Орлов: «Думал, команда Слуцкого окажет «Зениту» более серьезное сопротивление»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов — о крупной победе «Зенита» в матче с китайской командой «Шанхай Шэньхуа» (6:0), которую тренирует Леонид Слуцкий.

«Полагал, что пятая команда китайского чемпионата окажет «Зениту» более серьезное сопротивление. Но мы увидели совершенно разный уровень готовности. Питерцы убаюкивают, это не очень хорошо (улыбается).
Вспоминаю турниры, в которых «Зенит» играл зимой последние пять лет, и там все было не так очевидно, как сейчас. Сегодня же складывается ощущение, что подопечные Семака хоть завтра готовы возобновить чемпионат. Понятно, что бразильцы хотят себя проявить, зарекомендовать. В то же время, надо признать, что спарринг-партнеры, конечно, не дотягивают до российского клуба. Все-таки эти встречи не слишком показательны.
У «Зенита», безусловно, выделяется средняя линия. Очень уж питерцы хороши в центре поля! Бразильцы попали в свою среду. Ровный газон и солнце, тепло. В России в марте будет не так. На «Газпром-Арене» есть крыша, а вот на других стадионах климатические условия в марте все же посуровее. Так что еще посмотрим, как южноамериканцы будут смотреться в РПЛ сразу после зимней паузы.
Бросается в глаза стремление «Зенита» все время играть в одно касание. Семак делает упор именно на быстрый выход в атаку», — заявил Орлов.

«Зенит» проведет следующий матч в пятницу, 9 февраля против катарского «Аль-Раяна».

Матео Кассьерра. «Думаю, летом Кассьерра уедет. А Чалов быстро сыграется с бразильцами». Орлов о крупной победе «Зенита» над командой Слуцкого

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
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Ахмат – Урал
 - : -
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Пари НН – Факел
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Динамо – Локомотив
 - : -
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Балтика – Сочи
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Спартак

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Локомотив

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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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