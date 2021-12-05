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«Нижний Новгород» — «Рубин»: стартовые составы команд

15:57
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«Нижний Новгород» примет «Рубин» на своем поле в матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Балй, Сулейманов.

Запасные: Синицын, Анисимов, Пенчиков, Миладинович, Сапета, Горбунов, Ткачук, Косарев.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Зуев, Кварацхелия, Абильдгор, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

Запасные: Медведев, Городовой, Савицкий, Бакаев, Мусаев, Суриков, Игнатьев, Деспотович.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
05 дек, 16:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Рубин

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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