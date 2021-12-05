«Нижний Новгород» — «Рубин»: стартовые составы команд
«Нижний Новгород» примет «Рубин» на своем поле в матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Балй, Сулейманов.
Запасные: Синицын, Анисимов, Пенчиков, Миладинович, Сапета, Горбунов, Ткачук, Косарев.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Зуев, Кварацхелия, Абильдгор, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.
Запасные: Медведев, Городовой, Савицкий, Бакаев, Мусаев, Суриков, Игнатьев, Деспотович.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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