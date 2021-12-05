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«Арсенал» одержал волевую победу над «Химками»

15:51
Футболисты &quot;Арсенала&quot;. Фото ФК "Арсенал" Тула
Футболисты &amp;quot;Арсенала&amp;quot;. Фото ФК &quot;Арсенал&quot; Тула
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«Арсенал» одержал победу над «Химками» в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.

Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 2:1.

В составе гостей забитыми мячами отметились Зурико Давиташвили и Эванс Кангва. У хозяев единственный мяч с пенальти забил Резиуан Мирзов.

На 90-й минуте игры за вторую желтую карточку с поля был удален защитник подмосковной команды Брайан Идову.

Таким образом, «Арсенал» набрал 19 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 14 очками остались на последней позиции.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
05 дек, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
1:2
Арсенал Т
Голы
Мирзов, 36 (1:0), Давиташвили, 61 (1:1), Кангва, 87 (1:2)
Химки
Лантратов Дагерстоль Идову Набиуллин Данилкин (Сабович, 25 ) Филин (Трошечкин, 16 ) Стоинович Глушаков Кухарчук Мирзов Адеми (Долгов, 12 )
Арсенал Т
Коченков Сокол Радакович Смольников (Беляев, 90) Степанов Гулиев Чаушич Давиташвили Кангва Марков (Луценко, 76) Кангва
Предупреждения
Глушаков 27, Идову 32, Набиуллин 85  -  Кангва 22, Чаушич 83
Удаления
Идову 90 (вторая ж.к)
Судьи
Кукуляк (Калуга) Кобзев (Москва) Ширяев (Ставрополь)
ВАР
Кукуян (Сочи) Мурашов (Москва)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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23%

1.52

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Карен Саркисян все материалы автора
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