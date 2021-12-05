«Арсенал» одержал волевую победу над «Химками»
«Арсенал» одержал победу над «Химками» в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.
Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 2:1.
В составе гостей забитыми мячами отметились Зурико Давиташвили и Эванс Кангва. У хозяев единственный мяч с пенальти забил Резиуан Мирзов.
На 90-й минуте игры за вторую желтую карточку с поля был удален защитник подмосковной команды Брайан Идову.
Таким образом, «Арсенал» набрал 19 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 14 очками остались на последней позиции.
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