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Чичерин: «Тамбов» мне должен около 6 миллионов рублей. Но я эти деньги никогда не увижу»

Бывший защитник «Тамбов» Чичерин заявил, что клуб должен ему 6 миллионов рублей
Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник Никита Чичерин рассказал о периоде карьеры в «Тамбове». 31-летний игрок выступал за клуб в 2020 году.

— Что почувствовал, когда узнал, что Коновалову и Худякова арестовали?

— Ничего особенного. Не было такого, что я обрадовался торжествующей справедливости. Справедливость была бы в том случае, если бы всем работникам и игрокам «Тамбова» вернули их честно заработанные деньги. Не знаю кто прав, а кто виноват. Это и не важно сейчас. Для меня есть одна правда — сотрудники клуба и игроки так и не получили своих денег, — приводит слова Чичерина Sport24.

— Было мнение, что «Тамбов» начнет сдавать матчи. Зураб Гигашвили в то время как раз забил гол в свои ворота во встрече с «Ротором». Веришь, что он сдавал игру?

— В жизни не поверю, чтобы Зураб добровольно сдавал матч. Все эти разговоры притянуты за уши. Неужели у того, кто это пишет, есть какие-то доказательства? Я знаю его, он не мог так поступить.

— Тебе хоть раз предлагали сдать матч?

— Ни разу.

— На какие деньги ты жил?

— У меня был запас после «Крыльев». Я не привык тратить все, что есть. Мы всегда с женой откладывали. Денег ни у кого не занимал. Стараюсь вообще по возможности не занимать.

— Сколько тебе в итоге остался должен «Тамбов»?

— «Тамбов» мне должен около 6 млн рублей. Но я эти деньги никогда не увижу — без шансов.

Напомним, что «Тамбов» прекратил свое существование в 2021 году.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-31-chicherin-tambov-mne-dolzhen-okolo-6mln-rubley-no-ya-eti-dengi-nikogda-ne-uvizhu-bez-shansov
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