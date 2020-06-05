«Нижний Новгород» может поменяться городами с «Тамбовом»

В следующем сезоне «Нижний Новгород» и «Тамбов» могут обменяться городами, сообщает Telegram-канал «Вовк». Руководство «Тамбова» уже подтвердило, что обмен клубами рассматривается.

Источник отмечает, что у «Тамбова» нет ресурсов для выступления в премьер-лиге — стадион не соответствует требованиям, бюджет слишком низкий. У «Нижнего Новгорода» же есть и стадион, на котором проходили игры ЧМ-2018, и достаточный для лиги бюджет.

Но, несмотря на это, «Тамбов» рассчитывает также сохранить место в РПЛ. Планы нижегородцев пока официально неизвестны.

В РФС поступило письмо от лица гендиректора «Тамбова» Ольги Коноваловой, в котором организацию просят рассмотреть возможность изменения места нахождения ФК «Тамбов» на город Нижний Новгород, с сохранением организационно-правовой нормы.

В случае положительного решения «Тамбов» будет переименован.

После проведенных изменений «Тамбов» намерен пройти лицензирование и сохранить место в РПЛ.

Ранее сообщалось, что от участия в розыгрыше премьер-лиги могут отказаться «Химки», вышедшие в РПЛ по спортивному принципу вместе с «Ротором».