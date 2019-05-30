20:22 | Футбол — РПЛ

"Нижний Новгород" - "Крылья Советов": гости сравняли счет с помощью автогола

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"Крылья Советов" сравняли счет в первом стыковом матче за место в премьер-лиге против "Нижнего Новгорода". На 65-й минуте гол в свои ворота забил защитник Виталий Федорив

 

Нижний Новгород - Крылья Советов

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