"Нижний Новгород" - "Крылья Советов": гости сравняли счет с помощью автогола

"Крылья Советов" сравняли счет в первом стыковом матче за место в премьер-лиге против "Нижнего Новгорода". На 65-й минуте гол в свои ворота забил защитник Виталий Федорив.
⚽ Виталий Федорив переправляет мяч в свои ворота.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 30 мая 2019 г.
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