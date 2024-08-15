Кутателадзе: «Хотел бы видеть Джикию в «Пари НН», жду его здесь»

Нападающий «Пари НН» Николоз Кутателадзе поделился мнением о возможном переходе экс-защитника «Спартака» Георгия Джикии в нижегородский клуб.

«Мы хорошо общались и общаемся с Джикией. Он мне давал много советов перед моим возвращением в Россию, да и сейчас тоже многое советует. С удовольствием хотел бы видеть Джикию в «Пари НН». 100 процентов жду его здесь. Но он мне о своих планах не говорил, так что не знаю, где он окажется», — приводит слова Кутателадзе Sport24.

30-летний Джикия находится без команды после ухода из «Спартака» по окончании сезона-2023/25.