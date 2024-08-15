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Бушманов считает, что Зорин заслужил игровое время в РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о победе красно-белых над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 2-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Счет получился такой же, как и в матче чемпионата. Я предполагал, что игра будет более упорная и равная. Но она такой оказалась только в первом тайме, а во втором — «Спартак» имел заметное преимущество и победил по делу. Зорин хорошо вышел на замену. Проявил себя здорово. В этом матче он сделал заявку, чтобы получить какое-то время в чемпионате России», — приводит слова Бушманова «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне на счету Зорина 1 забитый мяч и 2 голевые передачи в 3 матчах во всех турнирах.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Евгений Бушманов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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