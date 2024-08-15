Бушманов считает, что Зорин заслужил игровое время в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о победе красно-белых над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 2-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Счет получился такой же, как и в матче чемпионата. Я предполагал, что игра будет более упорная и равная. Но она такой оказалась только в первом тайме, а во втором — «Спартак» имел заметное преимущество и победил по делу. Зорин хорошо вышел на замену. Проявил себя здорово. В этом матче он сделал заявку, чтобы получить какое-то время в чемпионате России», — приводит слова Бушманова «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне на счету Зорина 1 забитый мяч и 2 голевые передачи в 3 матчах во всех турнирах.