ЦСКА продлил контракт с Виллианом Рошей

ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Виллианом Рошей. Новое соглашение с 29-летним бразильцем будет действовать до конца сезона-2026/27.

Защитник перешел в ЦСКА в сентябре 2022-го из португальского «Портимоненсе». За это время Роша провел за красно-синих 73 матча, в которых забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.

С ЦСКА Роша стал обладателем Кубка России-2022/23 и серебряным призером чемпионата страны-2022/23.