ЦСКА продлил контракт с Виллианом Рошей
ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Виллианом Рошей. Новое соглашение с 29-летним бразильцем будет действовать до конца сезона-2026/27.
Защитник перешел в ЦСКА в сентябре 2022-го из португальского «Портимоненсе». За это время Роша провел за красно-синих 73 матча, в которых забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.
С ЦСКА Роша стал обладателем Кубка России-2022/23 и серебряным призером чемпионата страны-2022/23.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/22917
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|3
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|0
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|1
|1-6
|3
|
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|- : -
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|18.08
|15:00
|
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|17:30
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|18.08
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Спартак – Факел
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|18.08
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|19.08
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Зенит
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Бителло
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|К
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