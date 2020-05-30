РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Николич прилетел в Москву

17:35
Марко Николич. Фото Reuters
Марко Николич. Фото Reuters
Теги:

По данным «СЭ», новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич, контракт которого с клубом действует с 1 июня, прилетел в Москву.

Также на борту были помощники 40-летнего специалиста — Радое Смилянич и Горан Басара. Теперь тренерам предстоит пройти двухнедельный карантин. К работе с командой Николич сможет приступить 13 июня. (Константин Алексеев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 29512
Все опросы
«Локомотив» без Юрия Семина: вы можете себе такое представить?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Семин и «Локомотив»: это все




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир