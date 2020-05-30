Николич прилетел в Москву
17:35
По данным «СЭ», новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич, контракт которого с клубом действует с 1 июня, прилетел в Москву.
Также на борту были помощники 40-летнего специалиста — Радое Смилянич и Горан Басара. Теперь тренерам предстоит пройти двухнедельный карантин. К работе с командой Николич сможет приступить 13 июня. (Константин Алексеев)
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