Николич прилетел в Москву

По данным «СЭ», новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич, контракт которого с клубом действует с 1 июня, прилетел в Москву.

Также на борту были помощники 40-летнего специалиста — Радое Смилянич и Горан Басара. Теперь тренерам предстоит пройти двухнедельный карантин. К работе с командой Николич сможет приступить 13 июня. (Константин Алексеев)