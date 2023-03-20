Николич: «Не мог поверить, что «Локомотив» может стоять на вылет. Сейчас клуб на правильном пути!»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич в комментарии для «СЭ» отметил результаты железнодорожников после возобновления чемпионата России.

«История с возможным вылетом для меня была просто невероятной. Не мог поверить, что «Локомотив» может стоять на вылет. Очень рад, что сейчас клуб на правильном пути, им нужно продолжать!» — сказал Николич «СЭ».

После матча с «Краснодаром» (3:2) «Локомотив» поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ (22 очка). 1 апреля железнодорожники сыграют с «Пари НН» в рамках 21-го тура.