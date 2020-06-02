Николич оценил уровень чемпионата России

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мнением об уровне чемпионата России. Сербский специалист заменил Юрия Семина.

— Я следил за РПЛ, как и за другими европейскими лигами, — это часть моей работы, — цитирует Николича Gudok. — Могу уверенно сказать: в России сильный чемпионат, крепкие команды, многие из которых на хорошем счету в Европе.

В последние два сезона я видел много матчей «Локомотива» в Лиге чемпионов. Но никогда не комментирую выступления других команд, кроме той, которую я тренирую. Для меня игроки, коллеги-тренеры, болельщики и клуб — это святые вещи. Привык проявлять уважение ко всем. Это мой стиль. И надеюсь, что ко мне будут относиться таким же образом.

— Вы работали в чемпионатах Сербии, Венгрии и Словении, выигрывали в них титулы. Можете сейчас сказать, отличается ли уровень этих турниров от чемпионата России?

— Я работал в чемпионатах разных стран. Выигрывал чемпионаты, Кубки. Я горжусь теми командами, в которых работал раньше, тем, что вместе с ними достигнуто. Но все это уже история. Сейчас время для новых вызовов.

Каждая лига особенная — свои традиции, стиль игры, погода, разные типы болельщиков, разные возможности бюджетов и так далее. Но я чувствую себя готовым к новому вызову.