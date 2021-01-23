Николич оценил игру «Локомотива» в матче с «Велесом»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями после товарищеской игры с испанским «Велесом» (4:1).

— Как оцените первую игру на сборах? Удалось ли реализовать то, что отрабатываете на тренировках?

— Думаю, да. Но это лишь первая товарищеская игра, чтобы ее серьезно анализировать. Футболисты хорошо поработали на поле в плане физики. Было много хороших моментов, были плохие. Мы работаем на сборах всего десять дней.

— Вы отошли от схемы 4-4-2. Сегодня использовали схему, которая будет во второй части сезона?

— Это одна из схем, которую мы будем использовать.

— На 60-й минуте на поле вышло много молодых игроков. Довольны ими?

— Они уже долго тренируются с нами. У них хорошее будущее, — цитирует специалиста официальный сайт «Локо».

В составе победителей забивали Владислав Игнатьев, Виталий Лисакович, Михаил Агеев и Рифат Жемалетдинов. «Локомотив» провел первый матч на сборе в Марбелье.