Николич оценил игру «Локомотива» в матче с «Велесом»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями после товарищеской игры с испанским «Велесом» (4:1).
— Как оцените первую игру на сборах? Удалось ли реализовать то, что отрабатываете на тренировках?
— Думаю, да. Но это лишь первая товарищеская игра, чтобы ее серьезно анализировать. Футболисты хорошо поработали на поле в плане физики. Было много хороших моментов, были плохие. Мы работаем на сборах всего десять дней.
— Вы отошли от схемы 4-4-2. Сегодня использовали схему, которая будет во второй части сезона?
— Это одна из схем, которую мы будем использовать.
— На 60-й минуте на поле вышло много молодых игроков. Довольны ими?
— Они уже долго тренируются с нами. У них хорошее будущее, — цитирует специалиста официальный сайт «Локо».
В составе победителей забивали Владислав Игнатьев, Виталий Лисакович, Михаил Агеев и Рифат Жемалетдинов. «Локомотив» провел первый матч на сборе в Марбелье.
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