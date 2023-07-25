Наумов — о словах Дзюбы про Баринова: «Он не понимает черту, отпуская такие шутки»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» слова форварда московской команды Артема Дзюбы о том, что Дмитрий Баринов «туповат».

«Я думаю, Дзюба пошутил. Баринов нормальный, довольно вменяемый. Это очень умный молодой человек. Я его сам лично знаю, много с ним общался. Он довольно эрудированный, очень много знает. Дима увлекается музыкой и поэзией. Дзюба такие шутки часто отпускает. Он не понимает черту, которая должна существовать в этих случаях. Поэтому Слуцкий так и воспринял все это. На самом деле Баринов не такой», — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Баринов выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года. За команду он сыграл 184 матча, забил 6 мячей и отдал 13 голевых передач.

В мае «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой до 2024 года. В сезоне-2022/23 он провел за железнодорожников 12 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.

В первом туре РПЛ-2023/24 «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2). Во втором туре команда на выезде встретится с «Факелом».