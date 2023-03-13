Бушманов назвал Промеса лучшим легионером в истории «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов оценил игру нападающего Квинси Промеса за красно-белых.

«Считаю, что Промес — лучший легионер в истории «Спартака». Он уже стал своим в России. Квинси уже много лет играет за «Спартак», пусть и дальше играет в команде. У него отличные показатели, он своей игрой приносит пользу команде», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Промес сыграл в 27 матчах за «Спартак» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.

В матче 19-го тура РПЛ Промес забил в ворота «Факела» 100-й и 101-й мячи за «Спартак».