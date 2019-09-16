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Николай Гиоргобиани: «Над приемом Евсеева никто в раздевалке не пошутил»

23:16
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Нападающий «Уфы» Николай Гиоргобиани прокомментировал прием мяча в исполнении Вадима Евсеева в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0), а также поделился мнением о турнирном положении уфимцев.

— Никто не пошутил над приемом мяча в исполнении Евсеева?

— Пока что нет.

— В целом удовлетворены тем, как сейчас идет «Уфа» в турнирной таблице?

— Нет, подниматься выше, работать над ошибками. Мы могли набирать больше очков. В дальнейшем будем стараться выигрывать в каждой игре, забирать три очка. (Константин Колмаков)

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