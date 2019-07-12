Никола Влашич: "Приятно, что ЦСКА в меня поверил и заплатил немаленькие деньги"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в интервью "СЭ" признался, что ему приятно быть самым дорогим игроком клуба. В июне красно-синие выкупили права на игрока у "Эвертона".

– Быть самым дорогим ЦСКА – повод для гордости?

– А почему нет? Горжусь. Но понимаю, что футбол постоянно меняется, меняется и жизнь, цифры часто условны. Нынешние 15 миллионов могут быть как 10 пять лет назад, понимаете? Просто сейчас вообще все цены растут. Но приятно, что клуб в меня поверил и заплатил немаленькие деньги. Это и гордость, и ответственность.

– Вы обошли в этом списке Мариу Фернандеса – это был предыдущий самый дорогой легионер ЦСКА. Пусть теперь мячи таскает?

– Ха! Ну, нет. Мариу – великий. Это как раз тот случай, о чем я говорил. Как сравнить цены того времени, когда он пришел, и нынешние? Не хочу называть здесь кого-то первым или вторым. (Дмитрий Зеленов)

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