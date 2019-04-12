Никола Влашич: "По игре ЦСКА никому не уступает в чемпионате России"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что его команда никому не уступает по игре среди соперников по чемпионату России.

– Кто сейчас в чемпионате России превосходит ЦСКА по качеству футбола?

– Никто! По игре мы точно никому не уступаем. "Краснодар" показывает симпатичную, привлекательную, но мы все равно лучше! Я верю в себя и ребят, в наши возможности. Такой у меня склад ума, менталитет.

– А "Зенит", "Локомотив"?

– Эти команды поопытнее нас. С этим сложно спорить. Но они точно играют не лучше, чем ЦСКА. Мы демонстрируем самый хороший футбол в премьер-лиге. При этом я не считаю нашу команду идеальной. Конечно же, нет! Нам надо исключать те ошибки, которые, мы, например, допустили в конце матча с "Уфой". Гости ведь всего лишь два раза перешли центр поля и забили нам два мяча. Это недопустимо! Из побед в таких встречах и складывается чемпионство. А еще мы в большинстве уступили "Локомотиву". Нам опять же немного не хватило опыта. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Николы Влашича - здесь.