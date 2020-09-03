Никола Влашич: «Иногда удивляюсь, когда читаю название клуба, в который мне следует перейти»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, как относится к слухом о своем возможном переходе в другой клуб.

— Всегда есть такие истории — что-то правда, что-то нет, — приводит слова Влашича 24 Hara. — Иногда удивляюсь, когда читаю название клуба, в который мне следует перейти. Скажем так, я ожидаю трансфер в будущем, может быть, в следующее трансферное окно, но пока я хочу добиться прогресса в клубе и сборной, думаю только об этом.