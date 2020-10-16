Никола Влашич: «ЦСКА в этом году серьезно усилился»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич надеется, что армейцы в этом сезоне поборются за максимально высокое место в чемпионате. После 10 туров на счету ЦСКА 19 очков, на 2 очка больше у «Зенита» и «Спартака».
— После 10 туров мы идем в числе лидеров. «Зенит» на 2 очка впереди, — цитирует 24sata.hr Влашича. — В этом году мы серьезно усилились, и я с оптимизмом смотрю на продолжение сезона. На что мы рассчитываем? Я всегда ставил перед собой самые высокие цели.
Этим летом ЦСКА подписал защитника Бруно Фукса, хавбека Бактиера Зайнутдинова и нападающих Чидеру Эджуке и Адольфо Гайча.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.