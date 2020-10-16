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Никола Влашич: «ЦСКА в этом году серьезно усилился»

20:37
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич надеется, что армейцы в этом сезоне поборются за максимально высокое место в чемпионате. После 10 туров на счету ЦСКА 19 очков, на 2 очка больше у «Зенита» и «Спартака».

— После 10 туров мы идем в числе лидеров. «Зенит» на 2 очка впереди, — цитирует 24sata.hr Влашича. — В этом году мы серьезно усилились, и я с оптимизмом смотрю на продолжение сезона. На что мы рассчитываем? Я всегда ставил перед собой самые высокие цели.

Этим летом ЦСКА подписал защитника Бруно Фукса, хавбека Бактиера Зайнутдинова и нападающих Чидеру Эджуке и Адольфо Гайча.

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