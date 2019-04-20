Никола Влашич: "ЦСКА должен играть лучше, чтобы бороться за Лигу чемпионов"

После ничьи в дерби матча 24-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА (1:1) полузащитник армейцев Никола Влашич ответил на вопросы корреспондента "СЭ".

– Первый тайм отыграли хорошо, – начал Влашич. – Во втором перестали играть, у "Локо" было больше шансов. Последние семь минут мы играли в меньшинстве, "Локомотив" создал два потенциально голевых момента. И в конце матча Акинфеев спас ЦСКА после выхода 1 в 1. Мы могли проиграть – недовольны результатом. Должны играть намного лучше, чтобы сражаться за чемпионство и место в Лиге чемпионов.

– Почему второй тайм был так отличался от первого?

– Вы смотрите за нашим развитием и нашей игрой на протяжении целого года. Разные ситуации случаются. Мы можем пенять на отсутствие опыта, но подобные игры случаются слишком часто. Мы должны играть лучше.

– Как посмеялась игра ЦСКА в связи с потерей Мариу Фернандеса?

– Да, Мариу сильный игрок, которого нам не хватает на поле. Но это один игрок – от одно не может зависеть все. Повторюсь, мы должны были сыграть лучше.

– Тяжело заменить его. Как поменялась оборонительная тактика?

– В первом тайме вы видели, что мы контролировали игру – таков был план. Но после ухода Бекао ситуация немного поменялась. (Константин Колмаков)

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