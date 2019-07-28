Никола Влашич: "Без ВАР ЦСКА бы не победил"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о победе над "Локомотивом"​ (1:0) в матче третьего тура чемпионата России.

– Сложная игра, особенно первый тайм. Мы потеряли минут семь из-за ВАР. И все же без него мы бы не победили. Так что для нас все хорошо закончилось. Почему не дали пенальти в первом эпизоде? Я так понял, что у футболиста не было намерения коснуться мяча рукой. Все нормально, – сказал Влашич. (Юлия Яковлева, Елена Григорьевская)

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