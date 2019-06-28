"Никогда не сдавайся, Фернандо!" "Зенит" поддержал тяжелобольного Риксена

Игроки, тренерский штаб "Зенита" и генеральный директор питерцев Александр Медведев поддержали экс-полузащитника клуба Фернандо Риксена, сообщает официальный сайт сине-бело голубых.
Риксен защищал цвета "Зенита" с 2006 по 2009 год, страдает боковым амиотрофическим склерозом. Из-за неизлечимого заболевания он полностью парализован и может говорить только с помощью синтезатора речи.
"Фернандо, каждый, кому небезразличны цвета "Зенита", с вами. Не сдавайтесь!", – написано в заявлении пресс-службы питерцев.
«Никогда не сдавайся, Фернандо!»: сине-бело-голубые поддержали Риксена— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 28 июня 2019 г.
Перед утренней тренировкой игроки, тренерский штаб и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поддержали экс-футболиста петербуржцев: https://t.co/folOdL1JuN pic.twitter.com/qQREvGM3Yi
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-06-28-nikogda-ne-sdavaysya-fernando-sine-belo-golubye-podderzhali-riksena.htm