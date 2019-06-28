"Никогда не сдавайся, Фернандо!" "Зенит" поддержал тяжелобольного Риксена

Игроки, тренерский штаб "Зенита" и генеральный директор питерцев Александр Медведев поддержали экс-полузащитника клуба Фернандо Риксена, сообщает официальный сайт сине-бело голубых.

Риксен защищал цвета "Зенита" с 2006 по 2009 год, страдает боковым амиотрофическим склерозом. Из-за неизлечимого заболевания он полностью парализован и может говорить только с помощью синтезатора речи.

"Фернандо, каждый, кому небезразличны цвета "Зенита", с вами. Не сдавайтесь!", – написано в заявлении пресс-службы питерцев.

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