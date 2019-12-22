«Никогда не сдаваться». Гус Тил назвал свой девиз

Полузащитник «Спартака» Гус Тил, который 22 декабря отмечает свое 22-летие, в интервью пресс-службе красно-белых рассказал 10 самых интересных фактов о себе. Видео опубликовано на Youtube-канале москвичей.

— Главная черта характера? Думаю, что моя отличительная черта заключается в том, что я люблю помогать другим людям. Всегда стараюсь это делать.

— Что делает меня счастливым? Моя семья и друзья. Считаю эих самым важным в жизни.

— Больше всего ненавижу закупаться продуктами. Я много ем, в начале каждой недели приходится снова и снова ездить в город на продуктами. А я немного ленивый в этом плане.

— Любимым предметом в школе была математика. Она всегда хорошо мне давалась.

— Самый памятный подарок? Пожалуй, когда все друзья и родные внезапно устроили мне праздник. Было очень приятно собраться вместе.

— Мой девиз? Никогда не сдаваться.

— Юг Франции — любимое место для отдыха. Всегда там отдыхал.

— За что люблю футбол? Мне нравится игра сама по себе. Футбол — самый увлекательный вид спорта.

— Любимая книга — «Гарри Поттер». Потому что это — выдумка, благодаря которой ты можешь создавать образ происходящего в своей голове. Фильмы отличаются в этом плане: в кино все уже придумали за тебя, ты можешь лишь смотреть на результат.

В текущем сезоне Тил провел 16 матчей за «Спартак», забил один гол и отдал три результативные передачи.