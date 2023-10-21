Никита Высоцкий — о Галицком: «Он построил империю! Снимаю шляпу — и здоровья, Сергей Николаевич!»
Российский актер Никита Высоцкий поделился мнением о возможном чемпионстве «Краснодара».
— После яркой победы «Краснодара» над «Ростовом» все заговорили, что клуб Сергея Галицкого уже созрел для того, чтобы лишить «Зенит» шестого подряд чемпионства. Вы тоже так считаете?
— А почему нет? Помню, отец рассказывал мне, как еще в советские времена создавался «Современник» Ефремова. И мало кто верил, что такое возможно. Но великий талант и неуемная страсть Олега Николаевича помогли ему сделать, казалось бы, невозможное. То же самое удалось и Галицкому. С блеском! Он не просто сумел создать с нуля по-настоящему профессиональный клуб, но еще и построил целую футбольную империю — с академией, современной базой и роскошным стадионом европейского уровня. Причем творец всего этого с самого начала заявлял, что хочет видеть свой «Краснодар» только на первых ролях. Пришло ли его время? После 11 туров у «Краснодара» 8 побед, 3 ничьих и 0 поражений. 7 очков отрыва от идущего третьим «Зенита». Чем не чемпионская поступь? В отличие от «Локомотива», у «Краснодара» нет проблем с обороной. Зато есть сильнейший вратарь страны Сафонов, а еще классные защитники Алонсо и Волков. В полузащите солируют Сперцян с Черниковым, а наконечник — пробивной технарь Кордоба. Нынешний «Краснодар» — хорошо отлаженная Ивичем машина, которая, меняя скорости, может выбираться из любых передряг. Что и было в матче с «Ростовом». Словом, как пел отец, у «Краснодара» Галицкого своя колея, с которой он не сворачивает. Снимаю шляпу — и здоровья вам, Сергей Николаевич!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1