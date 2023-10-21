Никита Высоцкий — о Галицком: «Он построил империю! Снимаю шляпу — и здоровья, Сергей Николаевич!»

Российский актер Никита Высоцкий поделился мнением о возможном чемпионстве «Краснодара».

— После яркой победы «Краснодара» над «Ростовом» все заговорили, что клуб Сергея Галицкого уже созрел для того, чтобы лишить «Зенит» шестого подряд чемпионства. Вы тоже так считаете?

— А почему нет? Помню, отец рассказывал мне, как еще в советские времена создавался «Современник» Ефремова. И мало кто верил, что такое возможно. Но великий талант и неуемная страсть Олега Николаевича помогли ему сделать, казалось бы, невозможное. То же самое удалось и Галицкому. С блеском! Он не просто сумел создать с нуля по-настоящему профессиональный клуб, но еще и построил целую футбольную империю — с академией, современной базой и роскошным стадионом европейского уровня. Причем творец всего этого с самого начала заявлял, что хочет видеть свой «Краснодар» только на первых ролях. Пришло ли его время? После 11 туров у «Краснодара» 8 побед, 3 ничьих и 0 поражений. 7 очков отрыва от идущего третьим «Зенита». Чем не чемпионская поступь? В отличие от «Локомотива», у «Краснодара» нет проблем с обороной. Зато есть сильнейший вратарь страны Сафонов, а еще классные защитники Алонсо и Волков. В полузащите солируют Сперцян с Черниковым, а наконечник — пробивной технарь Кордоба. Нынешний «Краснодар» — хорошо отлаженная Ивичем машина, которая, меняя скорости, может выбираться из любых передряг. Что и было в матче с «Ростовом». Словом, как пел отец, у «Краснодара» Галицкого своя колея, с которой он не сворачивает. Снимаю шляпу — и здоровья вам, Сергей Николаевич!