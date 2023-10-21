Дюков считает, что Мамаеву и Смолову было бы полезнее открыть футбольную академию в России

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» высказался об открытии футболистами Павлом Мамаевым и Федором Смоловым футбольной академии в Дубае.

— Вам не кажется, что было бы полезнее, если бы Кокорин и Мамаев открыли академию в России?

— Наверное, да. Согласен.

В феврале прошлого года экс-полузащитник сборной России Павел Мамаев и нападающий «Динамо» Федор Смолов открыли собственную футбольную академию в ОАЭ.

Последним клубом 35-летнего Мамаева были «Химки».