Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что бывший хавбек «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре может занять руководящую должность в «Сочи», а также высказался о возможном возвращении форварда Александра Кокорина к сочинцами.

Ранее СМИ сообщали, что Селюк лоббирует ивуарийца на пост главы селекции «Сочи». При этом отмечалось, что главный тренер южан Владимир Федотов выступил против приглашения Туре и может покинуть команду в случае его прихода.

— С удивлением прочитал эту новость в интернете, — сказал Федотов в телефонном разговоре с корреспондентом «СЭ». — Это какой-то театр абсурда!

— Что вы имеете в виду?

— Я бы даже сказал — театр одного актера. Правда, не знаю какого... Я ни с кем на тему Яя Туре не говорил! Не в курсе, откуда пошла такая информация. Вечером, когда у нас закончились тренировки, увидел сообщения в своем телефоне от родных и близких. И теперь спешу всех успокоить. У нас есть президент, который принимает стратегические решения по развитию клубу. Но я вам еще раз повторяю: таких разговоров у нас с ним не было! Пишут, что я выступил категорически против этой кандидатуры и могу уйти... Такого даже близко не было! Я, честно говоря, только недавно все это прочел. А потом мне еще посоветовали спать спокойно... В этой статье ссылаются на некий источник в клубе. Так назовите его!

— Но как бы вы отнеслись к тому, если бы за селекцию в «Сочи» отвечал Яя Туре?

— Да зачем об этом рассуждать теоретически? Насколько я знаю, у нас все вакансии заполнены и все хорошо функционирует. Как я вам уже сказал, стратегические решения в клубе принимает президент. Правильнее было бы задать этот вопрос ему.

— То есть никаких ультиматумов вы не ставили?

— Нет, конечно! Просто был сильно удивлен, что я поставил какое-то условие клуб. Это какой-то фейк! Просто задевает, когда дают непроверенные факты. Мы-то сами толстокожие. Но вот родные и близкие волнуются... Переживают.

— Думаете, кто-то не хочет видеть вас у руля команды? Раскачивает лодку?

— Не знаю. Я так далеко не загадываю. Это футбольная жизнь. Подобные вещи возникали и в «Оренбурге». Но мы уверенно смотрим в будущее.

— Правда, что зимой вы хотели вернуть в «Сочи» Александра Кокорина? Разговаривали с ним на эту тему?

— Мы сейчас опять же говорим о каких-то вбросах и фейках! Надо же понимать, что Саша на контракте со «Спартаком». Мы не потянем его условия. Да, теоретически варианты возможны. Все зависит от его желания. Плюс если как-то сложатся звезды... Но это все просто рассуждения. Мы же недавно слышали, что Саша намерен выиграть трофеи со «Спартаком». Вот вам и ответ на все вопросы. Просто, видимо, кому-то без фейков грустно жить.

Через минуту после завершения разговора Федотов перезвонил и добавил:

— Кстати, только что мне прислали ссылку на информацию о том, что Яя Туре войдет в тренерский штаб донецкого «Олимпика». Вот и все. Хочется еще раз успокоить наших болельщиков. Это вброс чистой воды. И ничего более.

(Виталий Айрапетов)

Селюк предположил, что Яя Туре мог бы поработать в структуре «Сочи»