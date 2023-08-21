Мостовой заявил, что в этом году «Спартак» обязан бороться за чемпионство и создавать интригу

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой оценил шансы «Спартака» стать чемпионом России в сезоне-2023/24 после поражения команды от «Зенита» (1:3) в пятом туре РПЛ.

«Спартак» много пропускает, да. Но сейчас отрыв небольшой от тех команд, которые выше в таблице. Как я и говорил ранее, «Зенит» трясет и лихорадит, ушел Малком, Дуглас в порядке, Кассьерра забивает. Они вернутся в чемпионскую гонку. После пяти туров шансы всех команд уравнялись, любая серия из двух-трех побед — и ты в призерах. С этим составом «Спартак» будет наверху, десять игроков могут выйти на замену со скамейки. В этом году они обязаны бороться за чемпионство и создавать интригу. А если нет, то возникнет вопрос к людям, работающим там», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

После 5-го тура «Спартак» занимает шестую сточку в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Зенит» находится на четвертом месте с десятью очками. Лидирует — «Краснодар» и «Урал» (по 13 очков).