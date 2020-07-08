Нигматуллин считает, что у «Локомотива» есть шансы сохранить 2-е место

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает, что его бывшая команда сможет сохранить второе место в таблице. В среду красно-зеленые сыграют против «Спартака» в 27-м туре Тинькофф-чемпионата России.

— Ощущение, что от «Локомотива» уплывает второе место, было бы, играй его конкуренты так же, как «Зенит», который после перерыва не теряет очков вообще, — цитируют «Известия» Нигматуллина. — Но соперники «железнодорожников», включая «Краснодар», допускают не меньше осечек. Поэтому шансы на успех у «Локо» есть. Чемпионат в этом сезоне получился не очень конкурентный. Две домашние ничьи — точно не повод падать духом.