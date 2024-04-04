Нигматуллин прокомментировал возможный переход Помазуна в «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин оценил возможный переход вратаря ЦСКА Ильи Помазуна в московский клуб.

«Илью Помазуна давно куда-то отправляют: то в «Зенит», то в «Спартак». Но сейчас говорить, что он сильнее Селихова или Максименко, не приходится. Селихов и Максименко — вратари высокого уровня. Максименко только что был в сборной России. Плюс-минус это вратари примерно одного уровня. Если бы Максименко сейчас играл в «Урале», у него наверняка было бы больше работы и он больше бы себя проявлял. Выступать за команду, которая борется за выживание, и за «Спартак» — это две большие разницы. К сожалению, не у всех это получается», — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».