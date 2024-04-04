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Нигматуллин прокомментировал возможный переход Помазуна в «Спартак»

Виктория Кравченко
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Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин оценил возможный переход вратаря ЦСКА Ильи Помазуна в московский клуб.

«Илью Помазуна давно куда-то отправляют: то в «Зенит», то в «Спартак». Но сейчас говорить, что он сильнее Селихова или Максименко, не приходится. Селихов и Максименко — вратари высокого уровня. Максименко только что был в сборной России. Плюс-минус это вратари примерно одного уровня. Если бы Максименко сейчас играл в «Урале», у него наверняка было бы больше работы и он больше бы себя проявлял. Выступать за команду, которая борется за выживание, и за «Спартак» — это две большие разницы. К сожалению, не у всех это получается», — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

Четвертый сезон подряд Помазун играет на правах аренды в «Урале». В сезоне-2023/24 игрок провел 25 матчей в чемпионате и Кубке, в которых пропустил 37 мячей, отстояв на ноль в 7 играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-nigmatullin-pomazun-ne-sil-nee-selihova-i-maksimenko/
Илья Помазун
Руслан Нигматуллин
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
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 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
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 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
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 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
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 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Урал – Кр. Советов
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