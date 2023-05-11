Кавазашвили считает, что карьеру Бакаева губят в «Зените»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мыслями о будущем полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева.

«Не знаю, счастлив ли Бакаев, что выиграл золотую медаль РПЛ. Он ведь почти не играл, никого вклада практически не внес. Сложно сказать, был ли ошибкой его уход в «Зенит». Одно знаю точно: если Бакаев захочет вернуться в «Спартак», его примут обратно. Не думаю, что в клубе есть обида на Зелимхана. Не все в футболе измеряется трофеями. Да, Бакаев стал чемпионом России, но его карьеру губят в «Зените», он не играет там в футбол», — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили.

Бакаев является воспитанником «Спартака». В 2022 году он перешел в «Зенит», в составе которого впервые стал чемпионом России. В текущем сезоне 26-летний футболист сыграл в 17 матчах за петербургскую команду, отметился 1 голом и 1 результативной передачей.