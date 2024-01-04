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Ионов подвел итоги ушедшего 2023 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Ростова», «Зенита», «Кубани», «Краснодара» и сборной России, полузащитник Алексей Ионов подвел итоги ушедшего 2023 года.

«В 2023 году сложно что-то выделить, что планировалось, что не получилось воплотить. Год не совсем удачный для меня, потому что мне не удалось реализовать то, что хотелось. Поэтому надеюсь, что в следующем году все получится, все планы реализуются», — приводит слова Ионова Metaratings.ru.

12 декабря полузащитник и «Ростов» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Он выступал за команду с 2017 по 2020 год и с лета 2023 года. Футболист поблагодарил руководство «Ростова» за то, что они пошли навстречу его просьбе об уходе.

В чемпионате России-2023/24 34-летний Ионов провел 14 матчей и результативными действиями не отметился.

Источник: https://metaratings.ru/news/ionov-2023-god-ne-sovsem-udachnyi-dlya-menya-ne-udalos-realizovat-to-chto-khotelos-320857/
Алексей Ионов
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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 - : -
2.03 00:00
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