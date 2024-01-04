Ионов подвел итоги ушедшего 2023 года

Бывший футболист «Ростова», «Зенита», «Кубани», «Краснодара» и сборной России, полузащитник Алексей Ионов подвел итоги ушедшего 2023 года.

«В 2023 году сложно что-то выделить, что планировалось, что не получилось воплотить. Год не совсем удачный для меня, потому что мне не удалось реализовать то, что хотелось. Поэтому надеюсь, что в следующем году все получится, все планы реализуются», — приводит слова Ионова Metaratings.ru.

12 декабря полузащитник и «Ростов» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Он выступал за команду с 2017 по 2020 год и с лета 2023 года. Футболист поблагодарил руководство «Ростова» за то, что они пошли навстречу его просьбе об уходе.

В чемпионате России-2023/24 34-летний Ионов провел 14 матчей и результативными действиями не отметился.