Невероятный гол воспитанника "Рубина" Степанова. Видео

"Рубин" сыграл вничью со "Слованом" в товарищеском матче (2:2). Один из голов казанского клуба забил защитник Данил Степанов.

19-летний воспитанник "Рубина" на 70-й минуте встречи принял мяч в штрафной площади, убрал соперника на замахе и ударом с правой ноги отправил мяч в дальнюю девятку ворот.

В текущем сезоне Степанов принял участие в одном матче за "Рубин". Казанский клуб занимает 6-е место в премьер-лиге, имея в активе 25 очков после 17 туров.

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